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الخارجية الأميركية: أميركا تعتقد أن الهجمات الأخيرة على السعودية شنها الحوثيون في اليمن وهي غير مقبولة وخطيرة وتعرض المديين للخطر

Lebanon 24
08-03-2021 | 22:03
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