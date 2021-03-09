أخبار عاجلة

بايدن: لن نمنع النساء من قيادة المقاتلات والمروحيات العسكرية بناء على جنسهن

Lebanon 24
09-03-2021 | 01:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول في البنتاغون : سنعطي القيادة الأميركية والرئيس بايدن سلسلة خيارات للرد (العربية)
lebanon 24
09/03/2021 07:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المعتصمون ينتظرون خروج المحامين من جلسات التحقيق في المحكمة العسكرية عند جسر البربير على ان يتمّ تقرير وجهة التحرك التالية هذا المساء بناء على المعلومات الواردة من المحكمة (الجديد)
lebanon 24
09/03/2021 07:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرة: الرئيس بايدن يلغي إعلان حالة الطوارئ الذي وقعه ترامب لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك
lebanon 24
09/03/2021 07:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يصف تعليقات بايدن بشأن روسيا بالعدوانية وغير البناءة (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/03/2021 07:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:13 | 2021-03-09
01:48 | 2021-03-09
01:17 | 2021-03-09
00:34 | 2021-03-09
00:20 | 2021-03-09
23:37 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website