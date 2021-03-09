مسؤول الاعلام في بكركي وليد غياض لـ"صوت لبنان": أجواء لقاء البطريرك الراعي واللواء ابراهيم ايجابية والأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حاليا من اجل التشكيل

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