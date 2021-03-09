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عون استقبل نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وألكسندر كوستي قبيل إصدار الأمم المتحدة تقريراً عن الوضع في لبنان وعرض معهما التطورات الداخلية الراهنة وعمل المنظمات الدولية في لبنان

Lebanon 24
09-03-2021 | 10:54
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