أخبار عاجلة

الرئيس الجميل أمل أن يتعظ المسؤولون من الكلام الخطير الذي قاله قائد الجيش وهو محق بذلك

Lebanon 24
09-03-2021 | 10:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الجميل من بكركي: ليتعظ المسؤولون من الكلام الخطير لقائد الجيش
lebanon 24
09/03/2021 12:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس امين الجميل من بكركي: كلام قائد الجيش يتكامل ويتقاطع مع كلام البطريرك وصرخة ضمير ونحن إلى جانبه في حماية الوحدة الوطنية
lebanon 24
09/03/2021 12:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش: البلد كله يعاني بسبب الوضع الاقتصادي وكما أنّ الشعب جاع كذلك العسكريّ يعاني ويجوع فما الذي ينتظره المسؤولون؟
lebanon 24
09/03/2021 12:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش: ليس صحيحاً ما يحكى عن حالات فرار في الجيش بسبب الوضع الاقتصادي و"بدكن جيش يضل واقف على إجريه أو لأ"؟ فكل عام يتم تخفيض موازنة الجيش أكثر الأمر الذي يؤثر سلباً على معنويات العسكريين
lebanon 24
09/03/2021 12:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:44 | 2021-03-09
12:43 | 2021-03-09
12:40 | 2021-03-09
12:11 | 2021-03-09
11:57 | 2021-03-09
11:55 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website