أخبار عاجلة

الرئيس برّي يدعو إلى جلسة نيابية الجمعة المقبل في "الأونيسكو"

Lebanon 24
09-03-2021 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بري يدعو إلى جلسة عامة الجمعة
lebanon 24
09/03/2021 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة استثنائية للجنة البيئة النيابية الخميس المقبل للتداول في مصدر ومخاطر التلوث على طول الشاطئ اللبناني في صور
lebanon 24
09/03/2021 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري وقّع القوانين التي اقرها المجلس النيابي في جلسة امس الجمعة وفي مقدمها القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا واودعها رئاسة مجلس الوزراء
lebanon 24
09/03/2021 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس النواب الأميركي لمناقشة قرار يدعو نائب الرئيس لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب
lebanon 24
09/03/2021 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:44 | 2021-03-09
12:43 | 2021-03-09
12:40 | 2021-03-09
12:11 | 2021-03-09
11:55 | 2021-03-09
11:54 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website