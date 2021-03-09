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عون: نأمل أن تكون إعادة الدانمارك لمئة نازح سوري لبلادهم لوجود مناطق آمنة فيها محركاً لموضوع العودة الامنة للنازحين بدعم من المجتمع الدولي

Lebanon 24
09-03-2021 | 12:44
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