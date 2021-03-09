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الجيش طلب من الثوار ازالة السيارات وفتح اتوستراد جل الديب لبعض الوقت لتفيف السير والضغط عن الطريق الداخلية التي تشهد زحمة خانقة

Lebanon 24
09-03-2021 | 13:06
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