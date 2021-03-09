19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
زحمة سير خانقة تشهدها طرقات جبيل بسبب قطع الاوتوستراد
Lebanon 24
09-03-2021
|
14:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الطرقات الداخلية في برج حمود والدورة تشهد زحمة سير خانقة بسبب تحويل السير إليها بعد قطع أوتوستراد الدورة بالاتجاهين
Lebanon 24
الطرقات الداخلية في برج حمود والدورة تشهد زحمة سير خانقة بسبب تحويل السير إليها بعد قطع أوتوستراد الدورة بالاتجاهين
09/03/2021 15:13:30
09/03/2021 15:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: زحمة سير خانقة على الاوتوستراد الساحلي الممتد من انطلياس باتجاه جونية بسبب حاجز في الضبيه
Lebanon 24
التحكم المروري: زحمة سير خانقة على الاوتوستراد الساحلي الممتد من انطلياس باتجاه جونية بسبب حاجز في الضبيه
09/03/2021 15:13:30
09/03/2021 15:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الطريق البحرية في الذوق تشهد زحمة سير خانقة بسبب قطعها
Lebanon 24
الطريق البحرية في الذوق تشهد زحمة سير خانقة بسبب قطعها
09/03/2021 15:13:30
09/03/2021 15:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال المسلك الشرقي لاوتوستراد حالات مقابل افران شمسين بالاطارات المشتعلة ويشهد الاوتوستراد زحمة سير خانقة في المحلة
Lebanon 24
اقفال المسلك الشرقي لاوتوستراد حالات مقابل افران شمسين بالاطارات المشتعلة ويشهد الاوتوستراد زحمة سير خانقة في المحلة
09/03/2021 15:13:30
09/03/2021 15:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
20:37 | 2021-03-08
08/03/2021 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
16:18 | 2021-03-08
08/03/2021 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها.. ندوبها كما لم ترونها من قبل (صور)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها.. ندوبها كما لم ترونها من قبل (صور)
15:45 | 2021-03-08
08/03/2021 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:42 | 2021-03-09
قطع طريق الضنية الرئيسي
14:31 | 2021-03-09
وقفة تضامنية مع الجيش امام المتحف الوطني في بيروت
14:24 | 2021-03-09
قطع اوتوستراد البداوي بالتراب
14:23 | 2021-03-09
قطع طريق عام مرياطة بعد مطحنة الغوراني نزولا وبالإتجاهين
14:08 | 2021-03-09
فتح اوتستراد الجيه
13:34 | 2021-03-09
اعادة اقفال طريق جل الديب بشكل كليّ
فيديو
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:30 | 2021-03-09
09/03/2021 15:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 15:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
21:00 | 2021-03-08
09/03/2021 15:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact