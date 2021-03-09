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أسوشيتد برس: البنتاغون يتجه للموافقة على تمديد مهمة الحرس الوطني في محيط الكابيتول بسبب التهديدات الأمنية

Lebanon 24
09-03-2021 | 19:42
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