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المشروع يلزم بايدن بالحصول على موافقة الكونغرس قبل رفع أي عقوبات عن إيران

Lebanon 24
10-03-2021 | 01:39
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