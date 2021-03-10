أخبار عاجلة

الجيش يعيد فتح اوتوستراد جل الديب وذوق مصبح وغزير وجبيل وينفذ انتشارا كثيفا على مداخل هذه المناطق

Lebanon 24
10-03-2021 | 06:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إعادة فتح السير على اوتوستراد جل الديب المسلك الغربي.. والجيش يعمل على فتح خط يسوع الملك
lebanon 24
10/03/2021 07:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون حاولوا قطع اوتوستراد جل الديب والجيش منعهم (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
10/03/2021 07:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش طلب من الثوار ازالة السيارات وفتح اتوستراد جل الديب لبعض الوقت لتفيف السير والضغط عن الطريق الداخلية التي تشهد زحمة خانقة
lebanon 24
10/03/2021 07:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد جل الديب بالاتجاهين
lebanon 24
10/03/2021 07:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:50 | 2021-03-10
07:42 | 2021-03-10
07:21 | 2021-03-10
07:17 | 2021-03-10
07:14 | 2021-03-10
06:50 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website