وزيرة الخارجية السودانية: رئيس الحكومة بحث مع ولي عهد السعودية أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه بتحويلة لساحة تنموية كبيرة لاجتثاث جذور الإرهاب والفقر

Lebanon 24