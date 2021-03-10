أخبار عاجلة

المدير الإقليمي للصليب الأحمر الدولي لـ"سكاي نيوز": حتى في أشد أيام النزاع لم يكن الوضع الإنساني في سوريا بهذه الصعوبة

Lebanon 24
10-03-2021 | 12:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المدير الإقليمي للصليب الأحمر الدولي: العقوبات لا تساعد الشعب السوري وقد شهدنا مدى المعاناة
lebanon 24
10/03/2021 16:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن التحالف الدولي: مقتل مقاول مدني وإصابة 5 آخرين وجرح جندي أميركي في الهجوم الصاروخي على أربيل
lebanon 24
10/03/2021 16:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مضادات التحالف الدولي تصدت لعدة صواريخ أطلقت على مطار أربيل الدولي (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/03/2021 16:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق مطار أربيل الدولي بعد استهدافه بـ3 صواريخ (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/03/2021 16:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:43 | 2021-03-10
16:39 | 2021-03-10
16:35 | 2021-03-10
16:33 | 2021-03-10
15:47 | 2021-03-10
15:41 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website