بيان المطارنة الروم الملكيين الكاثوليك: نشدد على ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية وفقاً لما جاء في اعلان بعبدا ولا خلاص للبنان الا بابعاده عن الصراعات الاقليمية ما عدا الصراع عن "اسرائيل"

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