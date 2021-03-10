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وزير الخارجية الروسي: لدينا رؤية مشتركة مع السعودية بشأن سوق الطاقة ونؤكد على أهمية الاستقرار في الخليج العربي

Lebanon 24
10-03-2021 | 12:58
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