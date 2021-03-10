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رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الاضراب بعد غد الجمعة ١٢ تزامنا" مع الجلسة العامة بعد تجاهل طلب منح الموظفين مليون ليرة على غلاء المعيشة

Lebanon 24
10-03-2021 | 14:45
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