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حتى اللحظة لا لقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري ومصادر تؤكد أنّه لم يحصل أي تواصل بين الحريري واللواء عباس إبراهيم بعد عودة الرئيس المكلف إلى بيروت (الجديد)

Lebanon 24
10-03-2021 | 14:46
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