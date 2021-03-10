حتى اللحظة لا لقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري ومصادر تؤكد أنّه لم يحصل أي تواصل بين الحريري واللواء عباس إبراهيم بعد عودة الرئيس المكلف إلى بيروت (الجديد)

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