أخبار عاجلة

مسؤول بالبيت الأبيض: نسعى للحصول على 100 مليون جرعة إضافية من جونسون آند جونسون

Lebanon 24
10-03-2021 | 17:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: نسعى لبدء توزيع لقاحات جونسون آند جونسون الثلاثاء
lebanon 24
10/03/2021 23:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: 3 إلى 4 ملايين جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" ستكون متاحة الأسبوع المقبل إذا نال إذن الاستخدام الطارئ
lebanon 24
10/03/2021 23:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بأمر بايدن.. 100 مليون جرعة إضافية من "اللقاح المميز"
lebanon 24
10/03/2021 23:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تم إعطاء أكثر من 82 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
lebanon 24
10/03/2021 23:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:53 | 2021-03-10
22:32 | 2021-03-10
22:25 | 2021-03-10
22:24 | 2021-03-10
22:21 | 2021-03-10
22:21 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website