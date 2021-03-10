أخبار عاجلة

جريح جراء حادث سير على الاوتوستراد الشرقي في صيدا

Lebanon 24
10-03-2021 | 22:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سقوط جريح في حادث سير وقع على اوتستراد صيدا صور محلة أبو الاسود جراء اصطدام سيارته بحائط اسمنت وقد تم نقله إلى إحد المستشفيات للمعالجة
lebanon 24
11/03/2021 02:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: جريح جراء حادث سير على طريق المطار
lebanon 24
11/03/2021 02:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث انقلاب مركبة على اوتوستراد حالات المسلك الشرقي واصطدامها بالفاصل الحديدي وبشجرة وانقلابها على سيارة متوقفه- نتج عنه جريحين (التحكم المروري)
lebanon 24
11/03/2021 02:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الكرنتينا المسلك الشرقي
lebanon 24
11/03/2021 02:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:08 | 2021-03-11
02:06 | 2021-03-11
02:04 | 2021-03-11
01:39 | 2021-03-11
01:33 | 2021-03-11
01:32 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website