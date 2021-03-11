أخبار عاجلة

البرازيل تسجل أكثر من 2000 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

Lebanon 24
11-03-2021 | 02:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تسجل أكثر من 54 ألف إصابة بكورونا و 454 وفاة خلال يوم واحد
lebanon 24
11/03/2021 09:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البرازيل‬⁩ تسجل 279 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بكورونا‬⁩ خلال 24 ساعة
lebanon 24
11/03/2021 09:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
‏البرازيل تسجل 1699 وفاة وأكثر من 75 ألف إصابة جديدة بكورونا
lebanon 24
11/03/2021 09:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تسجل للمرة الأولى أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/03/2021 09:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2021-03-11
09:03 | 2021-03-11
06:40 | 2021-03-11
06:39 | 2021-03-11
06:39 | 2021-03-11
06:38 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website