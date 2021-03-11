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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيليّة: تعرقل سفر نتنياهو للإمارات بسبب عدم الحصول على موافقة الأردن على مسار الرحلة الجويّة
Lebanon 24
11-03-2021
|
10:56
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