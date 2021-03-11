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lbci: القاضية سمرندا نصار تصدر قرارها الظني في جريمة كفتون طالبة الإعدام لسبعة من بين المدعى عليهم بعدما ثبت أن توجههم الى الكورة كان بهدف تنفيذ عمل إرهابي وليس السرقة

Lebanon 24
11-03-2021 | 12:14
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