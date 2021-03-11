lbci: القاضية سمرندا نصار تصدر قرارها الظني في جريمة كفتون طالبة الإعدام لسبعة من بين المدعى عليهم بعدما ثبت أن توجههم الى الكورة كان بهدف تنفيذ عمل إرهابي وليس السرقة

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