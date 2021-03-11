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التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير
Lebanon 24
11-03-2021
|
13:43
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Lebanon 24
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