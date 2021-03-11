أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في شرق المتوسط

Lebanon 24
11-03-2021 | 15:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: من هاجم السفينة أراد الاشارة لإسرائيل عن النوايا المستقبلية والمسؤول عن الهجوم هو القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإيراني
lebanon 24
11/03/2021 19:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إيرانية للأمم المتّحدة بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان!
lebanon 24
11/03/2021 19:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إيرانية: الهجوم على السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان انتقام للمقاومة!
lebanon 24
11/03/2021 19:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء عُمان: عملية بحث وإنقاذ لطاقم سفينة تجارية إيرانية تعرضت لحادثة غرق في البحر الإقليمي العُماني قرابة مضيق هرمز في 25 كانون الأول الحالي
lebanon 24
11/03/2021 19:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2021-03-11
18:34 | 2021-03-11
18:32 | 2021-03-11
18:31 | 2021-03-11
18:15 | 2021-03-11
18:06 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website