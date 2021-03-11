"رويترز" نقلاً عن وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام جهود منع انهيار لبنان وإنه لا يرى أي بادرة على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم

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