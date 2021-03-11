وزير الخارجية الفرنسي: جميع السياسيين اللبنانيين تعهدوا بالعمل على تشكيل حكومة لا تقصي أحدا كما تعهدوا بتنفيذ إصلاحات ضرورية كان ذلك قبل 7 أشهر لكن لم يحدث أي شيء

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