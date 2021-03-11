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طوني فرنجية عبر "تويتر": الوزير غجر قال أنه لن تكون هناك حاجة لمصنع سلعاتا يجب أن أقول إنني صدمت لأن فريقه السياسي أوقف خطة الكهرباء بأكملها من اجل سلعاتا

Lebanon 24
11-03-2021 | 19:44
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