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طوني فرنجية عبر "تويتر": الوزير غجر قال أنه لن تكون هناك حاجة لمصنع سلعاتا يجب أن أقول إنني صدمت لأن فريقه السياسي أوقف خطة الكهرباء بأكملها من اجل سلعاتا
Lebanon 24
11-03-2021
|
19:44
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