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الخارجية الأميركية: نسعى للوصول إلى تسوية سياسية في سوريا تعالج أسباب العنف وعدم الاستقرار

Lebanon 24
11-03-2021 | 21:53
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