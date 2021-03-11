أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال: إسرائيل استهدفت منذ 2019 على الأقل 12 سفينة نفط إيرانية كانت متجهة إلى سوريا

Lebanon 24
11-03-2021 | 23:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مسؤول استخباراتي أميركي: الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت مخازن أسلحة إيرانية
lebanon 24
12/03/2021 00:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في شرق المتوسط
lebanon 24
12/03/2021 00:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إيرانية للأمم المتّحدة بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان!
lebanon 24
12/03/2021 00:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية تنفي اتهامها باستهداف السفينة الإسرائيلية وتؤكد أن أمن الخليج مهم لطهران
lebanon 24
12/03/2021 00:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:25 | 2021-03-12
23:54 | 2021-03-11
23:22 | 2021-03-11
22:55 | 2021-03-11
22:45 | 2021-03-11
22:25 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website