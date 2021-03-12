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أخبار عاجلة
بلومبيرغ : خبراء في مجال الطاقة يؤكدون بأن المملكة العربية السعودية ستكون واحدة من أكبر القوى العالمية في إنتاج غاز الهيدروجين
Lebanon 24
12-03-2021
|
01:35
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