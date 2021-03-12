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صحيفة وول ستريت جورنال: إسرائيل استهدفت منذ 2019 العديد من السفن الإيرانية التي كانت متجهة إلى سوريا محملة بالنفط

Lebanon 24
12-03-2021 | 07:21
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