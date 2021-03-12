أخبار عاجلة

تجمّع عدد من المحتجّين أمام مصلحة الكهرباء والمياه في جونية مطالبين اللبنانيين بعدم دفع الفواتير للدولة بسبب غياب الخدمات

Lebanon 24
12-03-2021 | 09:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
محتجون أمام مصلحة الكهرباء والمياه في جونية.. هذا ما يطالبون به
lebanon 24
12/03/2021 11:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام جهود منع انهيار لبنان وإنه لا يرى أي بادرة على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم
lebanon 24
12/03/2021 11:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية أمام شركة الكهرباء في صيدا
lebanon 24
12/03/2021 11:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
يشهد أوتوستراد البوار باتجاه جونية زحمة سير خانقة بسبب حاجز للقوى الأمنية وحركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
12/03/2021 11:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:31 | 2021-03-12
10:44 | 2021-03-12
10:36 | 2021-03-12
10:35 | 2021-03-12
10:33 | 2021-03-12
10:31 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website