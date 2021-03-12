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وزير الخارجية التركي: لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية

Lebanon 24
12-03-2021 | 10:03
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