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أخبار عاجلة
وزير الخارجية التركي: لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية
Lebanon 24
12-03-2021
|
10:03
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