أخبار عاجلة

أوغلو: أنقرة لا ترى أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية وهي مستعدة للتجاوب مع أي خطوات ايجابية من الرياض والإمارات

Lebanon 24
12-03-2021 | 12:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية
lebanon 24
12/03/2021 14:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أوغلو: في حال أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل والأمر ذاته ينطبق على الإمارات
lebanon 24
12/03/2021 14:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: المبعوث الخاص إلى اليمن يعود إلى الرياض لمزيد من المشاورات مع السعودية بشأن اليمن
lebanon 24
12/03/2021 14:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: العلاقات العسكرية الأميركية السعودية في تقدم
lebanon 24
12/03/2021 14:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2021-03-12
13:51 | 2021-03-12
13:48 | 2021-03-12
13:38 | 2021-03-12
13:34 | 2021-03-12
13:22 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website