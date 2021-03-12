‏اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج يعتصمون في محيط ‎قصر الأونيسكو: طلابنا في الخارج بالآلاف ويجب تنفيذ قانون الدولار الطالبي وتحركاتنا مستمرة حتى تحقيق مطالبنا

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