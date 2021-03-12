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هيئة أبناء العرقوب نوهت بموقف قائد الجيش ودعت إلى دعم القوى الأمنية

Lebanon 24
12-03-2021 | 12:44
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قائد الجيش عرض الأوضاع الأمنية مع فهمي
lebanon 24
12/03/2021 14:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لننتظر الساعات المقبلة وما ستقوم به القوى الأمنية والجيش وأدعو أهلي في طرابلس ألا يخافوا أو يقلقوا وإن شاء الله تمرّ هذه الغيمة على خير
lebanon 24
12/03/2021 14:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: خيارنا هو القوى الأمنية والجيش والدولة وعلى الدولة الحزم بحلّ الموضوع ولن نسمح باستمرار الاعتداء على مؤسساتنا
lebanon 24
12/03/2021 14:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي حول ما حصل في طرابلس: على الجميع أن يتفهموا غضب أهلنا وإحتجاجاتهم على الأوضاع المعيشية الصعبة ولكن عناصر الجيش والقوى الأمنية هم أيضا أهلنا
lebanon 24
12/03/2021 14:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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