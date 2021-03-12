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دياب أكّد أنه مع العودة التدريجية حضورًا للمدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات الآمنة مع ضرورة إعطاء اللقاحات للكادر التعليمي لصفوف الشهادات وتأمين الحاجات اللوجستية والتقنية للمدارس

Lebanon 24
12-03-2021 | 12:58
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