دياب أكّد أنه مع العودة التدريجية حضورًا للمدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات الآمنة مع ضرورة إعطاء اللقاحات للكادر التعليمي لصفوف الشهادات وتأمين الحاجات اللوجستية والتقنية للمدارس

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