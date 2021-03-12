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قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني: صوت تحطّم عظام الأميركيين سيُسمع في الوقت المناسب

Lebanon 24
12-03-2021 | 13:38
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