كنعان في الجلسة التشريعية عن قرض البنك الدولي لمعالجة تداعيات "كورونا": أطلب التسجيل في المحضر ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ القرض ومتابعته لأن المشكلة دائما بتنفيذ القوانين لا في إقرارها

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