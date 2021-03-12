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برّي خلال جلسة مجلس النواب: تأخرنا بعقد جلسة لإقرار القرض لأخذ التوضيحات اللازمة من الحكومة ومراقبة التنفيذ

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:26
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