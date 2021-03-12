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نقابة مستخدمي مياه بيروت تؤكد دعمها موقف الاتحاد العمالي من ضرورة شمول اقتراح تقديم مليون ليرة كل العاملين في القطاعين العام والخاص

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:21
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