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أمر ملكي سعودي بإعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن من منصبه وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة (واس)

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:38
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