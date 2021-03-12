أخبار عاجلة

أبي رميا يطالب الحكومة بتنفيذ #قانون_الدولار_الطالبي والفرزلي يرد ويتحدث عن خلل في نشره، فطلب #برّي القانون لمراجعته

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تحرك لجمعية اولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية امام مصارف عكار للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي
lebanon 24
12/03/2021 18:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اكد لوفد الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية ضرورة تطبيق القانون المعروف بـ" قانون الدولار الطالبي" بكل مندرجاته كما اقره مجلس النواب
lebanon 24
12/03/2021 18:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لم يدخل القانون حيّز التنفيذ الفعلي بعد.. "الدولار الطالبي" هذا الأسبوع؟
lebanon 24
12/03/2021 18:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
‏اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج يعتصمون في محيط ‎قصر الأونيسكو: طلابنا في الخارج بالآلاف ويجب تنفيذ قانون الدولار الطالبي وتحركاتنا مستمرة حتى تحقيق مطالبنا
lebanon 24
12/03/2021 18:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:11 | 2021-03-12
18:08 | 2021-03-12
17:59 | 2021-03-12
17:58 | 2021-03-12
17:58 | 2021-03-12
17:55 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website