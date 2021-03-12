أخبار عاجلة

ابو الحسن: هذا مشروع يغطي بالمحصلة ١٤٧ ألف عائلة لمدة ١٢ شهر فماذا نفعل بعدها؟

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير التربية من بعبدا : وضعنا الرئيس عون في الأجواء التربوية وأسباب توقيف التعليم عن بعد لمدة أسبوع فالقطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بعد أن شبعت العائلة التربوية الوعود التقنية والصحية وغيرها
lebanon 24
12/03/2021 18:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن: مشروع Covid Home Care أصبح حقيقة
lebanon 24
12/03/2021 18:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار المرفأ.. بدل إيجار منزل لـ800 عائلة لمدة 3 أشهر وهذه التفاصيل
lebanon 24
12/03/2021 18:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل سفير مصر ورحمة وعائلة جان عبيد
lebanon 24
12/03/2021 18:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:11 | 2021-03-12
18:08 | 2021-03-12
17:59 | 2021-03-12
17:58 | 2021-03-12
17:58 | 2021-03-12
17:55 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website