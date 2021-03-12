الرئاسة السورية: الأسد يصدر مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم التي ارتكبها المكلفون بـخدمة العلم قبل تاريخ اليوم بقصد التملص من الالتحاق بها

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