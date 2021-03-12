"الجديد": مجلس النواب يقر اقتراح النائب ابراهيم كنعان لرفع السقوف مع مصرف الاسكان من ٣٠٠ الى ٤٥٠ مليون ليرة ومن ٤٠٠ الى ٦٠٠ مليون ليرة

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