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علي حسن خليل: الرئيس بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة وهو قلق جداُ من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة انجاز الحكومة

Lebanon 24
12-03-2021 | 15:14
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