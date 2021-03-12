فريد الخازن من مجلس النواب: ما أُقرّ اليوم في الأونيسكو ضروريّ لكن الحلّ ليس بأن "نُشحّد" الناس لقمة عيشهم ونحوّلهم إلى لاجئين في بلدهم

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