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فريد الخازن من مجلس النواب: ما أُقرّ اليوم في الأونيسكو ضروريّ لكن الحلّ ليس بأن "نُشحّد" الناس لقمة عيشهم ونحوّلهم إلى لاجئين في بلدهم

Lebanon 24
12-03-2021 | 15:28
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