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قطع اوتستراد البالما بإتجاه بيروت من قبل محتجين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني الذي تجاوز ال ١١٠٠٠
Lebanon 24
12-03-2021
|
17:14
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